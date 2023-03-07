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Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı onay veren Akşener'i masaya tehdit mi oturttu? Turgay Güler A Haber'de değerlendirdi

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı onay veren Akşener'i masaya tehdit mi oturttu? Turgay Güler A Haber'de değerlendirdi
07.03.2023 13:33

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CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Meral Akşener'in "Ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız" sözleriyle masadan ayrıldığını duyurup sonra geri dönmesinin etkileri sürerken kulislerde çarpıcı bir iddia konuşulmaya başlandı. Akşener'in tehdit ediliyor olabileceğine dikkat çeken Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Büyük ihtimalle Akşener tehdit edildi. Bu yüz hatlarından başka bir şey anlamak mümkün değil. Mesela Yaşar Okuyan'ın dosyasında ne var? ABD lobilerinin harekete geçtiği konuşuluyor" dedi. Takvim gazetesi yazarlarından Bülent Erandaç da, Amerikan Büyükelçiliği'ne 30 metre mesafedeki Marriott Otel'de Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını yazdı. Aydınlık gazetesi de, Akşener'in masaya dönüşünde Ankara'da kurulan ABD karargahının rolünü sayfalarına taşıdı. Öte yandan A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, "İYİ Parti'den kopuşlar olacak" iddiasında bulundu.

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