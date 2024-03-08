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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Mart 2024, 00:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024, 01:27

Canavar anne ve oğlu Mısır'dan ABD'ye kaçtı: İadeleri istendi

Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, lüks cipiyle motorlu gruba çarptı. Murat Acı'yı öldürüp 4 kişiyi yaraladı. Olay sonrası alelacele Mısır'a kaçan ve kırmızı bülten kararı çıkartılan canavar anne Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarını belirterek,“Adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir” dedi. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı...

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