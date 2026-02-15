Çağrı Bey yola çıktı! Somali ile enerji iş birliği derinleşiyor
Yazı Boyutu
Türkiye’nin enerji filosuna katılan Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, Taşucu Limanı’ndan düzenlenen törenle Somali’ye uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, donanma gemilerinin Çağrı Bey’e eşlik edeceğini ve geminin yaklaşık 45 gün içinde Somali’ye ulaşacağını açıkladı. Bayraktar, Türkiye’nin sondaj gemisi sayısının 6’ya çıktığını vurgulayarak Somali ile enerji alanında büyük projelerin hayata geçirileceğini belirtti.