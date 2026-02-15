Başkan Erdoğan Çağrıbey gemi personeli ile telefonda görüştü

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBaşkan Erdoğan Çağrıbey gemi personeli ile telefonda görüştüBaşkan Erdoğan Çağrıbey gemi personeli ile telefonda görüştüGiriş Tarihi: 15 Şubat 2026 18:21 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 18:25 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Başkan Recep Tayyip Erdoğan Somali'ye giden Çağrıbey gemisi personeli ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile telefonda görüştü.Bunlar da Var 00:37Antalya’da sağanak ve fırtına 7 ilçeyi vurdu: 13 bina tahliye edildi 15.02.2026Pazar 01:28Sevgililer Günü'nde "aşk büyüsü" tuzağı: 46 milyon TL'lik vurgun 14.02.2026Cumartesi 02:38Kasımpaşa’da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti! 14.02.2026Cumartesi 00:19Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı! 14.02.2026CumartesiCANLI YAYIN