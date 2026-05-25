CANLI YAYIN
Geri
Markette dehşet anları: Değişim tartışmasında bıçak ve silahlar çekildi | VİDEO

Markette dehşet anları: Değişim tartışmasında bıçak ve silahlar çekildi | VİDEO

İstanbul'da aldığı ürünü değiştiremeyen kadının eşini çağırması üzerine market savaş alanına döndü. Çalışanın bıçak çektiği adama karşı tabancasını ateşlemeye hazırlandığı arbede anları saniye saniye kameralara yansıdı.

İade Talebi Kavgaya Dönüştü

Olay, İstanbul'un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marketten alışveriş yapan bir kadın müşteri, aldığı ürünü değiştirmek amacıyla kasaya geri döndü. Ancak market çalışanları, firmanın iade prosedürlerini gerekçe göstererek kadının bu talebini geri çevirdi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine kadın, durumu eşine haber vererek markete çağırdı.

Bıçak Çekene Silahla Karşılık Verdi

Kısa sürede belirtilen adrese gelen kadının eşi ile market personeli arasında sert bir tartışma başladı. İki tarafın da sakinleşmemesi üzerine kavga alevlendi. Yaşanan arbede sırasında öfkesine hakim olamayan bir market çalışanı, tezgâh arkasından aldığı bıçağı müşteriye doğru savurdu. Karşısındaki personelin bıçak çektiğini gören adam ise belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak çalışana doğrulttu. Olay esnasında araya girmeye çalışan diğer bir market görevlisi de darbedilerek hafif şekilde yaralandı.

O Dehşet Anları Kayıt Altında

Silah ve bıçakların çekildiği, yumrukların havada uçuştuğu o korku dolu anlar hem iş yerinin güvenlik kameralarına hem de çevredeki vatandaşların cep telefonu objektiflerine anbeân yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı personelin ilk müdahalesi ayakta yapılırken, emniyet güçleri her iki tarafı da ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Emine Çift dualarla son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan acılı babaya taziye telefonu
Emine Çift dualarla son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan acılı babaya taziye telefonu
Serenay Sarıkaya hastaneye getirildi
Serenay Sarıkaya hastaneye getirildi
Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme: Katil baba tutuklandı
Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme: Katil baba tutuklandı
CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere konutuna geldi
CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere konutuna geldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle