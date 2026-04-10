Trabzonspor’da Alanya seferi başladı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kritik bir randevuya çıkacak olan Trabzonspor, Antalya yolculuğuna başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili kafilede sakatlık şoku yaşanırken; Onuachu, Muçi ve Batagov gibi kilit isimlerin kadroda yer almaması taraftarı endişelendirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın akşam (11 Nisan Cumartesi) oynanacak Corendon Alanyaspor maçı için rotasını Antalya'ya çevirdi. Bordo-mavili ekip, zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde noktalayarak yola çıktı.

Fatih Tekke'ye Havalimanında Yoğun İlgi

Trabzon Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafile, burada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcular, kendilerini uğurlamaya gelen taraftarların fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmedi. Takımın kontrol noktasından geçişi sırasında moral depoladığı gözlenirken, taraftarlar şampiyonluk yolunda destek mesajları verdi.

Kilit İsimler Sakatlık Engeline Takıldı

Zorlu deplasman öncesi açıklanan kafilede 3 önemli eksik dikkat çekti. Takımın hücum gücünün en önemli parçalarından Paul Onuachu'nun yanı sıra, teknik kapasiteleriyle ön plana çıkan Ernest Muçi ve Arseniy Batagov sakatlıkları nedeniyle Antalya'ya götürülmedi. Teknik heyetin bu eksikler sonrası sahaya nasıl bir 11 süreceği merak konusu oldu.

Zorlu Maçın Kafile Kadrosu Belirlendi

Bordo-mavililerin Antalya kafilesinde yer alan isimler şu şekilde açıklandı: Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Onuralp Çakıroğlu.

