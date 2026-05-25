Dorukhan Büyükışık dosyasında sıcak gelişme: Firari şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 20:38

Yurt Dışından Giriş Yaparken Tespit Edildi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni bir halka daha eklendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında firari durumda olduğu değerlendirilen saha mühendisi ve inşaat sorumlusu Yiğit A., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu Türkiye'ye giriş yaptığı esnada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İntihar Denilen Dosyadan Cinayet Çıktı

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaatta ölü bulunmuş ve olay ilk etapta kayıtlara 'intihar' olarak geçmişti. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyanın yeniden açılmasıyla korkunç gerçekler gün yüzüne çıktı. Hazırlanan iddianamede, maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurularak öldürüldüğü, ardından cesedinin şantiyedeki konuma getirilmiş olabileceğine dair deliller sunuldu. Olayda delilleri kararttığı iddia edilen polis memurları ve suçu gizleyen işçiler hakkında açılan davalar tek bir dosyada birleştirildi.