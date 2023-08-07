Bomba kulis! 26 Ağustos'ta 'İP'ler kopuyor Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuracak!

CHP'Lİ YARKADAŞ: AKŞENER ÇOK SERT KONUŞACAK

İşte bu açıklamalarla ilgili bir TV canlı yayınında konuşan CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, bomba kulis bilgileri verdi. Yarkadaş, Akşener'in 26 Ağustos için çok sert bir açıklama hazırladığının altını çizdi. Yarkadaş "Bir grup İYİ Partiliyle buluştum, Meral Hanım 26 Ağustos'ta ne açıklayacak dedim aynen söyledikleri şey şu 'Meral Hanım 26 Ağustos için sert bir konuşma hazırladı, çerçevesini hemen hemen çizdi." dedi.

"BİR GÜN PARTİYİ BIRAKSAM DA CHP İLE İTTİFAK YAPMAYACAKSINIZ"

Yarkadaş, İYİ Parti'nin yerel seçimlere ayrı liste ile gireceğini de ifade ederek şunları söyledi: Bir seçim değerlendirmesi yapacak CHP'den alınan ve İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlayan 15 vekil mevzusunu bir daha tartışmaya açılmamak üzere çok net bir dille ifade edecek. 'Her yerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz' diyecek ama en önemlisi İYİ Partili kaynaklarımın iddiasına göre 'Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız' diyecek.