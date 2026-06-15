Bolu geçişinde kamyon cipe çarptı: 2 yaralı
TEM Otoyolu Yeniçağa mevkiinde Ankara istikametine giden kamyon, önünde ilerleyen lüks cipe çarparak sürükledi. Cipte bulunan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten sağlandı.
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürükledi
Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Eyüp C. K. yönetimindeki kamyon, önünde aynı yönde ilerleyen D.Y. idaresindeki cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızını alamayan kamyon, cipi adeta önüne katarak bir süre yol boyunca sürükledi.
Cipteki 2 kişi yaralandı, ekipler seferber oldu
Adeta can pazarının yaşandığı feci kazada, darbe alan cip içerisindeki sürücü D.Y. ve yolcu konumunda bulunan bir vatandaş yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TEM Otoyolu'nda kilometrelerce kuyruk
Orta şeritte meydana gelen feci kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik akışı durma noktasına geldi. Jandarma ve karayolları ekiplerinin müdahalesiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.