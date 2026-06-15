Bolu geçişinde kamyon cipe çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 20:03

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürükledi

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Eyüp C. K. yönetimindeki kamyon, önünde aynı yönde ilerleyen D.Y. idaresindeki cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızını alamayan kamyon, cipi adeta önüne katarak bir süre yol boyunca sürükledi.

Cipteki 2 kişi yaralandı, ekipler seferber oldu

Adeta can pazarının yaşandığı feci kazada, darbe alan cip içerisindeki sürücü D.Y. ve yolcu konumunda bulunan bir vatandaş yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEM Otoyolu'nda kilometrelerce kuyruk

Orta şeritte meydana gelen feci kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik akışı durma noktasına geldi. Jandarma ve karayolları ekiplerinin müdahalesiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.