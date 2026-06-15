Sokakta arkasından ateş açan husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu | VİDEO

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 19:43

Husumetlisini arkasından sinsice takip etti

Olay, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında eskiye dayalı silahlı olaylar nedeniyle husumet bulunan O.D. ile F.D. sokakta karşılaştı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, O.D.'nin elindeki tabancayla husumetlisi F.D.'yi bir süre arkasından takip ettiği ve ardından sinsice ateş açtığı görüldü.

Can havliyle döndü, kurşun yağdırdı

Arkasından gelen silah sesleriyle neye uğradığını şaşıran F.D., can havliyle arkasını dönerek kendisine ateş eden O.D.'ye peş peşe karşılık verdi. Çıkan çatışmada kurşunların hedefi olan ve ilk ateşi açan O.D. kanlar içinde yere yığıldı. Sokak ortasındaki çatışma çevrede büyük bir paniğe ve korkuya neden olurken, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi sürüyor, kaçan şüpheli tutuklandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı O.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralının hayati tehlikesinin ciddi şekilde devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ve çatışmada kullanılan bir tabancayı ele geçirdi. Olay sonrası kaçan şüpheli F.D. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması sonucu suç aleti silahla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.