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Adana'da motosikletli saldırganlardan restorana silahlı saldırı: 4 yaralı

Adana'da motosikletli saldırganlardan restorana silahlı saldırı: 4 yaralı

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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kebapçıya motosikletle gelen kapüşonla yüzlerini gizleyen 2 şüpheli silahlı saldırı düzenledi. Restoranda yemek yedikleri sırada vurulan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Müşterilerin üzerine ateş açtı

Olay, saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapüşonla yüzlerini gizleyen 2 şüpheli motosikletle caddeden geçtiği sırada iş yerine tabancayla defalarca ateş açtı. Saldırganlar olayın ardından hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Silahlı saldırı esnasında restoranda yemek yiyen 4 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak ameliyata alındı.

Geniş çaplı çalışma başlatıldı

İş yerinde ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan kasklı ve kapüşonlu şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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