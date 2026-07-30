Aydın'daki orman yangını sürüyor: Yerleşim yerleri tehdit altında

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 22:49 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 22:51

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı

Olay, Kavşit Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Gündüz saatlerinde 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan yürütülen söndürme çalışmalarına, karadan 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel destek verdi. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının müdahalesi sona ererken, kara ekiplerinin söndürme çalışmaları devam etti.

Mahalle sakinleri evlerini terk etti

Zaman zaman rüzgarın şiddetlenmesiyle alevlerin yükseldiği yangın, Mutaflar Mahallesi'ne kadar ilerledi. Alevlerin yaklaşması nedeniyle bazı vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle evlerinden ayrılarak mahalle merkezine çekildi. Bölgede yürütülen müdahale anları ve alevlerin yerleşim yerine ulaştığı anlar dron kamerasına yansıdı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdürüyor.