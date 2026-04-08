Bolu Dağı Tüneli'nde feci kaza: 5 yaralı

Bolu Dağı Tüneli'nde Dehşet Dakikaları: 5 Yaralı

TEM Otoyolu'nun en kritik geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli, bugün saat 12.30 sıralarında feci bir kazaya sahne oldu. Ankara yönüne seyir halinde olan çelik boru yüklü bir tırın otomobile çarpması sonucu tünel içerisinde can pazarı yaşandı.

Çelik Boru Yüklü Tır Arkadan Biçti

Edinilen bilgiye göre, Orhan Gümüş idaresindeki 81 EM 044 plakalı çelik boru yüklü tır, tünel içerisinde önünde seyreden Savaş Y. yönetimindeki 54 ATT 892 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, tünel içindeki beton kaldırıma çarparak durabildi.

Otomobil Hurdaya Döndü, Ekipler Seferber Oldu

Kazada otomobil adeta demir yığınına dönerken, araç içerisinde bulunan sürücü Savaş Y. ile yolcular Adalet Y., Nimet T., Halil T. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Ankara Yönünde Ulaşım Tek Şeride Düştü

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı durma noktasına geldi. Tünel içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Araçların tünelden tahliyesi ve yolun temizlenmesi için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.