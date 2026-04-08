Başkan Erdoğan'dan ateşkes yorumu: "Memnuniyetle karşılıyoruz"
Yazı Boyutu
Türkiye’nin hem bölgesinde hem de küresel ölçekte barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, sürecin diplomasiyle taçlanması için katkı sunan Pakistan ve diğer tüm uluslararası aktörlere teşekkürlerini iletti. Bölgedeki gerilimi dindirecek 10 maddelik planın kalıcı bir huzura dönüşmesi noktasında Türkiye’nin üstlendiği stratejik kolaylaştırıcı rolün önemine değinen Erdoğan’ın açıklamaları, ateşkesin sürdürülebilirliği ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konusundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.