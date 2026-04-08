Keçiören'de cinayet sonrası intihar: 2 ölü

Keçiören'de Silah Sesleri: Tartışma Katliamla Bitti

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi bugün kan donduran bir olayla sarsıldı. Rüzgar Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma iki kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Önce Kız Arkadaşını Vurdu, Sonra Kendini

Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki H.D. ile kız arkadaşı Ş.Z. arasında evin içinde sözlü bir tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.D., yanındaki ateşli silahla Ş.Z.'ye ateş ederek ağır yaraladı. Ş.Z. olay yerinde yığılırken, H.D. aynı silahı kendine doğrultarak canına kıydı.

Mahalle Sakinleri İhbar Etti

Binadan gelen silah seslerini duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde Ş.Z. ve H.D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede titiz bir çalışma başlattı. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, olayın çıkış sebebine ve geçmişteki olası darp-tehdit kayıtlarına yönelik incelemesi devam ediyor.