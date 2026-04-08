Ali Fuat Uzunoğlu cinayetinin keşif görüntüleri sızdı

Bursa'da Vahşetin Perde Arkası: Keşif Görüntüleri Sızdı



Bursa'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 77 yaşındaki emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiği vahşette sırlar çözülüyor. Eşini öldürdükten sonra cesedini satır ve bıçakla 15 parçaya ayırarak çöpe atan Adalet Uzunoğlu'nun (69), cezaevine gönderilmeden hemen önce gerçekleştirilen yer gösterme görüntüleri ortaya çıktı.

4 Nisan Saat 15.00: Sokakta Soğukkanlı Anlatım

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ve cinayet büro amirliği ekipleri eşliğinde 4 Nisan'da evinin bulunduğu sokağa getirilen 3 çocuk annesi kadının oldukça soğukkanlı olduğu gözlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Uzunoğlu'nun, eşine ait ceset parçalarını hangi poşetlerle hangi çöp kutularına bıraktığını tek tek polislere gösterdiği görülüyor.

Ceset Parçaları Neden Bulunamadı?

Olayın en dikkat çekici detaylarından biri ise yapılan geniş çaplı aramalar oldu. Uzunoğlu'nun gösterdiği çöp kutularında ve çevredeki konteynerlerde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalarda herhangi bir ceset parçasına rastlanamadı. Çöplerin belediye ekipleri tarafından toplanmış olma ihtimali üzerinde durulurken, ekiplerin farklı noktalardaki aramaları sürüyor.

"Kendi Ellerimle Attım"

Savcı ve polislerle mahallede yürüyen Adalet Uzunoğlu'nun, cinayet anından ceset parçalarını evden çıkarma sürecine kadar her detayı yerinde anlattığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinin dehşet dolu bakışları arasında yapılan keşif çalışması, davanın en önemli delil klasörlerinden birini oluşturdu.