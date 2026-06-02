Bizim Çocuklar’ı ABD’ye Togg konvoyu uğurladı!
24 yıllık uzun bir aranın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası devler sahnesine geri dönen A Millî Futbol Takımımız, hazırlık kampları ve turnuva maçları için İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etti; Vincenzo Montella yönetimindeki millî yıldızlarımızı taşıyan otobüse, Türkiye'nin yerli ve millî elektrikli otomobili Togg'un oluşturduğu göz kamaştırıcı bir konvoyun eşlik ettiği o gurur dolu anlar havalimanında görsel bir şölene dönüştü.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel