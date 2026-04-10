Türkiye’nin enerji vizyonunda tarihi bir eşik daha aşılıyor: Milli imkanlarla uluslararası sularda gerçekleştirilecek ilk derin deniz sondajı için "Çağrı Bey" gemisi Somali’ye ulaştı. Mogadişu açıklarındaki Hurat-1 kuyusunda başlayacak olan ve 288 gün sürmesi planlanan dev operasyonu yerinde takip eden Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Mogadişu Limanı’ndan yaptığı açıklamada, bu adımın sadece bir enerji arama faaliyeti değil, Türkiye’nin küresel ölçekte bir güç gösterisi olduğunu vurguladı.