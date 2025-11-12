Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) babası Ali Ongan, oğluyla yaptığı son görüşmeyi gözyaşları içinde anlattı.

"Sis var baba, kalkmıyor uçak"

Bilecik'te yaşayan emekli işçi Ali Ongan, oğlunun uçak kazasından kısa süre önce kendisine mesaj gönderdiğini söyledi. "Oğlum, 'Baba uçağımız geldi, kıyafetlerimi giydim.' diye yazdı. Sonra 'Sis var, kalkmıyor uçak. Bekliyoruz.' dedi. Ben de 'Tamam oğlum, dikkatli olun.' dedim. Bir daha da haber gelmedi." sözleriyle yaşadığı acıyı paylaştı.

"Şehit olmaktı hayali"

23 yaşında bir kızı daha olduğunu belirten baba Ongan, oğlunun mesleğine aşkla bağlı olduğunu dile getirdi: "Oğlumun hayali şehit olmaktı. Şehit oldu oğlum, daha ne olacak? Vatanımız sağ olsun."

Şehit İlhan Ongan'ın naaşının, Gürcistan'daki işlemlerin ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.