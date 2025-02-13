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Beylikdüzü’nde banka içerisinde güvenlik görevlisi intihar etti
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Beylikdüzü’nde banka içerisinde güvenlik görevlisi intihar etti

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 15:01 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 15:01

Olay, saat 11.30 sıralarında bir bankanın Beylikdüzü E-5 şubesi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre şubede bir süre önce çalışmaya başlayan güvenlik görevlisi Ö.T. alt katta indikten sonra silah sesi geldi. Sesi duyan çalışanlar olay yerine gittiğinde Ö.T.’yi kanlar içerisinde buldu. Bankada bulunan müşteriler olay sonrası panik yaşadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ö.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şube içerisinde incelemelere başlarken, Ö.T.’nin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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