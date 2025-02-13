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Isparta’da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Kemal’den acı haber
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Isparta'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Kemal'den acı haber

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 14:50

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 16 yaşındaki Kemal Aksüzek isimli genç, 10 Şubat 2025 tarihinde kayboldu. Saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası, Isparta AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi ve diğer arama ekipleri seferber oldu. Arama çalışmalarına, termal dronlar, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri de dahil edildi. Aydın'dan gelen Jandarma insansız hava aracı da bölgedeki aramalara katıldığı, ekiplerin kayıp çocuğu bulmak için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği çalışmaların 3. gününde acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri Kemal Aksüzek'in cesedine ulaştı.

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