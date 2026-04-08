"Sen sağ bek, ben sol bek" skandalı: 8 gözaltı

Beşiktaş'taki Terör Saldırısında Polisle Alay Edenlere Darbe

İstanbul Beşiktaş'ta dün İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu Yapı Kredi Plaza önünde gerçekleşen terör saldırısı sonrası, sosyal medya üzerinden Türk Polis Teşkilatı'nı hedef alan çirkin bir video paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aktif bir güvenlik tehdidinin sürdüğü esnada canı pahasına görev yapan polislere yönelik alaycı ifadeler kullanan kişilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

"Sen Sağ Bek, Ben Sol Bek" İfadeleri İnfial Yarattı

Söz konusu videoda, çatışma bölgesinde güvenlik önlemi alan emniyet güçlerine hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek" şeklinde futbol terimleriyle alaycı ifadeler kullanıldığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin kolluk kuvvetlerinin ciddiyetini küçümsediğini ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma amacı taşıdığını vurguladı.

Başsavcılıktan Sert Açıklama: "Kamu Vicdanını Yaraladı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin eylemlerinin sadece bireysel bir saygısızlık değil, aynı zamanda toplumun önemli bir kesimini tahkir ederek kamu düzenini bozmaya elverişli olduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özellikle hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadeler, kamu vicdanını derinden yaralayan niteliktedir."

2 Ayrı Suçtan Resen Soruşturma

Başsavcılık, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) iki ayrı maddesi kapsamında işlem başlattı:

TCK 301/2: Devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama. TCK 216/1: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama.

Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen 8 şüpheli, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyet ve Başsavcılık, devletin temel kurumlarına yönelik bu tarz eylemler karşısında adli işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.