Payallar Mahallesi'nde Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, bugün öğle saatlerinde meydana gelen feci bir traktör kazasıyla sarsıldı. 28 yaşındaki genç sürücünün kontrolünden çıkan traktör, facia getirdi.

2 Metreden Seraya Devrildi

Edinilen bilgiye göre, Emre Hamzaoğulları (28) yönetimindeki 07 E 0528 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikten bir seranın bahçesine devrildi. Traktörün altında kalan sürücüyü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, traktörün altında kalan Emre Hamzaoğulları'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan genç sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Traktör Vinç Yardımıyla Kaldırıldı

Kaza sonrası traktör, bölgeye çağrılan bir vinç yardımıyla devrildiği bahçeden çıkarılarak vince konuldu. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği Cumhuriyet Caddesi'nde güvenlik önlemleri alırken, olayın oluş nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.