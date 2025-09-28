PODCAST CANLI YAYIN

Kütahya'da deprem! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bunlar yıkıcı depremler değil asıl tehlike Simav fayı üzerinde

Kütahya Simav'daki 5.42lük deprem, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve birçok ilden hissedildi. Marmara ve Ege'deki fay hareketliliği tedirgin etmeye başladı. Bölgeden henüz herhangi bir olumsuz haber gelmezken depremin ne anlama geldiği de büyük merak konusu oldu. Kütahya'daki deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bunlar yıkıcı depremler değil asıl tehlike Simav fayı üzerinde. Bir tektonik deprem bir fay üzerindeki depremi tetiklerse o tehlikeli olabilir" ifadelerini kullandı.

