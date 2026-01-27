Bebek Otel’de gizli kamera skandalı: Patronları kaydedip arşivlemiş!

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulunmuştu. Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen özellikle holding patronlarını yakın mercek altına aldığı, otele önemli isimler geldiğinde çalışanlar tarafından haber verildiği, Yıldırım'ın da oteldeki kameraları izlemek için telefonuna kurduğu uygulama ile bu isimleri yanındaki kızlarla birlikte fotoğraf ve görüntülerini arşivlediği belirlendi. 6 katlı otelin İBB'nin iştiraki Boğaziçi İmar'a rüşvet verilerek 3. katına açılan Michelin yıldızlı 24 kişilik Japon restoranın da kameralarla izlendiği, buradaki buluşmaların da kayda alındığı ortaya çıktı. Soruşturma, görüntülerin şantaj ya da casusluk amaçlı kaydedildiği şüpheleri üzerine genişletildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VIP uyuşturucu partileridüzenlendiği ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuş, dijital verilerin birçoğunun şifrelendiği belirlenmişti. Bazı dijital verilerin içeriğinde ünlü isimlerin otelde gizli kameralarla kayıt altına alındığı, yine otelin güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarının da saklandığı soruşturma dosyasına yansımıştı.

CASUSLUK FAALİYETİ Mİ?

TAKVİM'den Halit Turan, Bebek Otel soruşturmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı. Alınan ifadelerin ardından Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen işadamları, holding patronları ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı belirlendi. Yıldırım'ın bu konuda çalışanlara talimat verdiği, önemli isimler geldiğinde kendisine bilgi aktarıldığı savcılık tarafından alınan ifadelere yansıdı. Çalışanların otele gelen önemli isimleri Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği, Yıldırım'ın da cep telefonunda kurulu olan güvenlik kamera sistemlerini anlık izleyen programla iş insanlarının fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydettiği belirtildi. Tutuklanan Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığında kullandığı cep telefonunun şifresini savcılıkla paylaştığı, bilirkişi tarafından telefonun incelendiği öğrenildi. Yıldırım'ın cep telefonunda kimlere ait fotoğraf ve videoları arşivlediğinin tespit edilmesiyle soruşturma derinleştirildi. Yıldırım'ın irtibatları, HTS kayıtları ve MASAK raporu da istendi. Yıldırım'ın kayıt altına aldığı fotoğraf ve videoları şantaj mı yoksa casusluk amaçlı mı kaydettiği yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

GENÇ KIZLARA TUZAK

Yıldırım'ın otelde sıklıkla genç kadınlarla buluştuğu, kendilerine kariyer vaadinde bulunarak önce arkadaşlık kurmaya çalıştığı, daha sonra da oteldeki VIP partilere davet ettiği belirlendi. Bu kızları bulması için kullandığı aracı kadına da para verdiği belirlenen Yıldırım'ın partilerde kızlar aracılığıyla da bilgi topladığıöğrenildi.

GİZLİ KAMERADÜZENEKLERİBULUNMUŞTU

MuzafferYıldırım'ın kumar oynattığı evinde ele geçirilen dev arşivin Bebek Otel'deki elit partilerin ardından konaklatılan ünlü isimlerin kaldığı VIP odalara kurulan gizli kamera düzeneklerinden elde edildiğiyle ilgili tespitler yapılmıştı. Kaçak eklentilerinin yıkılarak mühürlenen Bebek Otel'de yapılan son detaylı aramada, bu odalara gizli kamera kurulduğuyla ilgili bazı düzeneklerin bulunduğu öğrenilmiş, oteldeki 6 VIP odaya gizli kamera sistemi kurularak kayıt yapıldığı öne sürülmüştü.

ÖZEL BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELİYOR

Rezidansın deposunda bulunan dev arşivdeki bazı flaş disklerin şifreleri güvenlik birimleri tarafından kırıldı. Ancak birçok verinin özel şifrelendiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir başsavcı vekilinin kontrolündeki özel bilirkişi heyeti, siber konusunda uzman isimlerle birlikte şifreli dijital verilerin çözümlemesini yapıyor.

KAÇAK RESTORANA RÜŞVETLE İMAR

6 katlı Bebek Otel'in 3. katında yer alan, arka kısmında VIP oda bulunan Michelin yıldızlı 24 kişilik Japon restoranın da kameralarla izlendiği, buradaki buluşmaların da kayda alındığı belirlendi. Yıldırım'ın kaçak yapılan restoran için de İBB iştiraki Boğaziçi İmar'a rüşvet verip ruhsat aldığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasına giren bu bilgiler sonrasında restoranın açılmasıyla ilgili de ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.