Bay Kemal'in fenomeni Jahrein'in sohbet odasında nefret kustular! Twitter'da İslam'a hakaret: Küçücük çocuğa bile sövdüler

14 Mayıs'ta yaşadıkları hezimetin ardından zıvanadan çıkan CHP seçmeni, depremzedelere aleni hakaret dahil yapmadıklarını bırakmamışlardı. Geçen 1 haftanın ardından yenilgiyi hazmedemeyenler, bir kez daha sahneye çıktı. 'Jahrein' adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç tarafından Twitter'da açılan bir sohbet odasında, Müslümanlara yönelik galiz küfürler edildi. 'Osman' isimli kullanıcının inancıyla alenen dalga geçilirken, çocuğu ve eşine kadar ağza alınmayacak hakaretler edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimeti sonrası Jahrein'i arayarak "eleştirilerinizi dikkate alıyoruz" demişti.