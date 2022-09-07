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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar
07.09.2022 15:28

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek'teki temaslarını tamamlayarak ikinci durağı olan Sırbistan'a geçti. Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Vucic baş başa görüştü. Kritik görüşme sonrası iki ülke arasında 7 mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasında ortak ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedeflendiğini belirten Erdoğan, "Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır." dedi. Batı'nın Rusya'ya karşı yanlış bir politika izlediğini belirten Erdoğan, "Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Rusya doğal gazı kesti fiyatlar Avrupa'da bir anda yükseldi. Şimdi kara kara düşünüyorlar bunları daha önceden düşünmeniz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

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