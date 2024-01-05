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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 15:12 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 15:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ortak Paylaşım Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Yeni asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk." dedi. Son günlerde yaşanan provokasyonlara sert tepki gösteren Erdoğan, "Milletimizin arasına nifak duvarları örülmesine seyirci kalmayacağız. 28 Şubat'tan hatırladığımız zehirli tartışmaları geride bırakmalıyız." ifadelerini kullandı. 2024'te yaşanacak ekonomik gelişmelerin herkesi şaşırtacağına dikkat çeken Erdoğan, "Sermaye girişi hızlandı, rezervler arttı. Yılın ikinci yarısında düşüş daha da hissedilecek." şeklinde konuştu.

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