Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sakarya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, trafikte olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Erdoğan, "Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına riayet etmeye çağırıyorum." dedi. Başkan Erdoğan, muhtarlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya talimat verdi. Ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki gösteren Erdoğan, enflasyonla mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.