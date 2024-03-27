SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 15:29 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 15:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Diyarbakır mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerine 4 gün kala partisinin Diyarbakır mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, alanda 70 bin kişinin olduğunu açıkladı. CHP ve terörün siyasi ayağı DEM Parti arasında yapılan ittifaka sert tepki gösteren Erdoğan, "Onlar kan siyaseti yaptı, biz demokrasiyi güçlendirdik." dedi. Terör güdümündekilere kapılarının kapalı olduğunu belirten Erdoğan, "Siyaset millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Teröre mesafe koyan herkes oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinin yoluna çığ düştü
27.03.2024Çarşamba
Kendisine para vermeyen genç kıza ekmek bıçağıyla saldırdı! O anlar kamerada
27.03.2024Çarşamba
Fatih çarşaflı kadına saldırı videosu izle! Allaha Kitaba küfrettiği anların görüntüsü infial yarattı!
27.03.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan 9 Mayıs'ta ABD'ye gidiyor
27.03.2024Çarşamba
Yaya geçidinden bisikletiyle geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı! Kaza anı kamerada
27.03.2024Çarşamba
Bunlar da Var
SİVAS GÜRÜN SON DAKİKA HABERİ: TIR’ın yükü otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı 00:38
GÜRÜN'DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 4 YARALI
27.03.2024Çarşamba
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan önemli açıklamalar! Bir sorumlu varsa o da benim 20:32
"Bir sorumlu varsa o da benim"
27.03.2024Çarşamba
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adliyede! Ekrem İmamoğlu için çember daraldı! Seçimin sona ermesini bekliyorlar 01:42
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adliyede!
27.03.2024Çarşamba
Provokasyon Almanya’ya sıçradı! Türk Konsolosluğu’na alçak saldırı 00:17
Türk Konsolosluğu'na alçak saldırı!
27.03.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA