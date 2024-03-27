Son dakika haberleri... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerine 4 gün kala partisinin Diyarbakır mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, alanda 70 bin kişinin olduğunu açıkladı. CHP ve terörün siyasi ayağı DEM Parti arasında yapılan ittifaka sert tepki gösteren Erdoğan, "Onlar kan siyaseti yaptı, biz demokrasiyi güçlendirdik." dedi. Terör güdümündekilere kapılarının kapalı olduğunu belirten Erdoğan, "Siyaset millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Teröre mesafe koyan herkes oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.