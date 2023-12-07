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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 15:38 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 15:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunan gazetecinin “Hoş geldiniz” sözlerini yanıtsız bırakmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmeye geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenerek “Hoş geldiniz” diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı. Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği başbakanlık binasına geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenen Yunan gazeteciye selam verdi. Başkan Erdoğan, “Hoş geldiniz” diyen gazeteci Manolis Kostidis’e “Hoş bulduk, nasılsınız“ şeklinde cevap verdi. Erdoğan, kısa süreli konuşmanın ardından Kostidis'i eliyle selamlayarak yürümeye devam etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmeye geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenerek "Hoş geldiniz" diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı. Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği başbakanlık binasına geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenen Yunan gazeteciye selam verdi. Başkan Erdoğan, "Hoş geldiniz" diyen gazeteci Manolis Kostidis'e "Hoş bulduk, nasılsınız" şeklinde cevap verdi. Erdoğan, kısa süreli konuşmanın ardından Kostidis'i eliyle selamlayarak yürümeye devam etti.

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