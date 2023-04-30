Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATV Avrupa ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV Avrupa ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "(Yurt dışında seçimlere katılım) Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum." dedi. 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu sert eleştiren Başkan Erdoğan, "9'lu masa oldu. Bütün bunlarla beraber iş biraz daha ilerledi şimdi Kandil'deki malum tipler onlar da bu masaya ortak oldular. Oradan mesajlar veriyorlar. Her işleri gibi de yurt dışı vaatleri de palavradan ibaret" ifadelerini kullandı.