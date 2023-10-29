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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023, 20:06 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023, 20:24

Başkan Erdoğan'ın 100. Yıl Hitabı'nın ardından İstanbul Boğazı'nda görsel şölen!

Başkan Erdoğan'ın 100. Yıl Hitabı'nın ardından İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.

Boğaz'da 100. Yıl gösterisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde özel etkinliklerle kutlanıyor.

İstanbul Boğazı'nda Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 100 geminin eşlik ettiği gösteriye sahil kenarlarında bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi.

Hitabın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.

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