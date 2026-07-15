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Ankara’da kontrolden çıkan EGO otobüsü dükkana girdi: 7 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan EGO otobüsü dükkana girdi: 7 yaralı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan belediye otobüsünün önce park halindeki 4 araca çarpıp ardından bir dükkana girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kontrolden Çıkıp Dükkana Girdi

Saimekadın Caddesi üzerinde seyir halinde olan EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptıktan sonra hızını alamayarak cadde üzerindeki bir iş yerine girdi.

7 Yaralı, Araçlar Kullanılamaz Halde

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüsteki ve çevredeki 7 kişi yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlarda ve iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Otobüs İnsanları Altına Aldı Sandım"

Kazaya tanıklık eden iş yeri sahibi Ali Yağlı, yaşanan dehşeti şu sözlerle anlattı: "Kafamı çevirdiğimde otobüsün iş yerine girdiğini gördüm. Bir anda oldu her şey. İnsanlar olay yerine akın akın koştu. Çok korktum, otobüs insanları altına aldı diye ama Allah'a çok şükür ölümüz yok, yaralılar var." Kazayla ilgili soruşturma sürerken, EGO Genel Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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