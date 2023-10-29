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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023, 19:53 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023, 20:06

Başkan Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı! "Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asra yelken açıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk donanmasının asırlık gövde gösterisi sonrası saatler 19.23'ü gösterdiğinde kürsüye geldi. Erdoğan, 100. yıl hitabını gerçekleştiriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Filistin ile ilgili sözlerini hatırlatan Erdoğan, Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Yardımsever tavrımızı bugün Gazze'de sergiliyoruz" ifadelerini kullandı. Atatürk'ün hayallerini gerçekleştiren kadro olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Tüm dünyaya sesleniyorum! Türkiye Cumhuriyeti'nin muvaffak olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek" dedi. Erdoğan sivil anayasa mesajı vererek "Demokrasimizi darbe anayasısı utancından kurtaracağız" şeklinde konuştu.

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