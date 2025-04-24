Başkan Erdoğan’dan UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Böylece İstanbul'daki temsilcilik Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın üçüncü dış merkezi oldu. Başkan Erdoğan UEFA ile ortak projelere imza atacaklarını belirterek, "Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik." dedi. Deprem üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanları uyaran Erdoğan, "Bugünler siyaset yapma değil, bir, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir." şeklinde konuştu.