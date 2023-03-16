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Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrası önemli açılmalar!

Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrası önemli açılmalar!
16.03.2023 20:10

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı. Başkan Erdoğan "En zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleri birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Yaralılarımızı tedavi ettiniz. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan zirvede Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması da imzalandı. Başkan Erdoğan, "Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Fona, İstanbul ev sahipliği yapacaktır" dedi.

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