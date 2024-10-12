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Başkan Erdoğan'dan Sırbistan dönüşü uçakta konuştu
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Başkan Erdoğan'dan Sırbistan dönüşü uçakta konuştu

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 13:46 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 13:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "İsrail'in suçlarının dünyanın gözüne sokacağız" diyen Başkan Erdoğan, İsrail’in Türkiye’ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımın kontrol altında olduğuna dikkat çekerek sokakları karıştırma teşebbüsünde olan provakatörleri "Bedeli ağır olur" diyerek uyardı. Son dönemde artan cezasızlı algısına müsaade edilmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Sorunlu alanlara neşter vuracak yasal düzenlemeler yapacağız. Hangi kurumda, hangi sistemde bir zafiyet varsa nokta atışlarıyla sorunu gidereceğiz" dedi. Erdoğan, Irak ve Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin de önemli mesajlar verdi.

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