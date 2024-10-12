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Beyoğlu'ndaki saldırganın eski videosu ortaya çıktı:
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Beyoğlu'ndaki saldırganın eski videosu ortaya çıktı: "O polisi düelloya çağırıyorum"

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 13:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 13:51

Türkiye'de son günlerde peş peşe yaşanan şiddet olayları vatandaşların endişe yaşamasına sebep oluyor. Son olarak İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir şüpheli, polis memuruna bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, saldırgan parkta yakalandı. Saldırganın çeşitli suç kayıtları olduğu tespit edildi. İnfial yaratan bu olayların ardında satanist örgütlerin olabileceği ihtimali ise akıllarda soru işaretine neden oldu. Öte yandan saldırganın 4 ay önce polisi düelloya davet ettiği görüntüler ortaya çıktı.

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