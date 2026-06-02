Çeşme Belediyesi’nde boşanma aşamasındaki mimar eşten müdür vekiline "Rüşvet" ihbarı
İzmir’in Çeşme ilçesinde lüks rüşvet ve imar rantı iddiaları, belediyede çalışan mimar Efe Sağlamer’in, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla yargıya taşındı; sahte imzalarla verilen milyonluk usulsüz ruhsatları, çarkın dönmesi için alınan 120 bin liralık lüks cep telefonu rüşvetini ve belediye içinde kadrolaşan bir "İstanbul Ekibi"ni işaret eden mimar Sağlamer’in, eşini evde gizlice kayda alıp sosyal medyada paylaştığı şok görüntüler ve "Çeşme Belediyesi'ni yiyen bu güruhla mücadelem yeni başladı" çıkışı Ege kulislerinde bomba etkisi yarattı.
