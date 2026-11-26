Yılın son MGK toplantısında kritik mesajlar: Terörsüz Türkiye kararlılığı ile Akdeniz ve İsrail vurgusu

Su doldurmak için evinden çıkan 70 yaşındaki kadını bıçakladı: O anlar kamerada

Mersin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Alp öldü