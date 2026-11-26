Cevdet Yılmaz erken seçim tartışmalarına nokta koydu: Seçim 2028 yılında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçimlerin 2028 yılında yapılacağını belirterek erken seçim spekülasyonlarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Bir iki ay öne alınmış bir seçimin erken seçim sayılmayacağını ve AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı perspektifini savunduğunu ifade eden Yılmaz, emeklilere yönelik sosyal çalışmaların seçimle ilişkilendirilmemesi gerektiğini ve bütçe disiplininin kesinlikle bozulmayacağını vurguladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel