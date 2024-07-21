Başkan Erdoğan KKTC dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Emeklilik sisteminde yeni düzenleme olacak mı?' sorusunu ve yeni emekli zammına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.