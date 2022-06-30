Başkan Erdoğan’dan NATO zirvesinde Freedom House’a sert tepki: Önce kendilerini sorgulamalılar

NATO Liderler Zirvesi sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söylemlerini Freedom House dayandıran bir gazetecinin kendisine yönelttiği "Türkiye pek çok listede en fazla gazeteciyi gözaltına alan ülke konumunda. Bu konuda görüşleriniz nedir?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. İkiyüzlü bir tutum sergileyen Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Diyarbakır anneleri 110 gündür HDP'nin kapısında evlatlarını bekliyor. Nerede bu Freedom House?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, kalemşör, fikir... Bunlardan cezaevlerinde olan yok. Bunların hepsi dezenformasyon. Bunları da biz yutmayız!" dedi.