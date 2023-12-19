SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 14:16 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 14:21

Başkan Erdoğan'dan Macaristan dönüşü uçakta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki temaslarının ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin İsrail'i durdurmak bir yana destek verdiğini belirten Başkan Erdoğan, "ABD'den cesaret ve güç alan İsrail ise ne uluslararası hukuk tanıdı ne insan hakları. Tarih buna sessiz kalanları yargılayacak ve mahkum edecektir." dedi. Gazze için İslam ülkelerinin daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, ""Biz sizden çok daha farklı adımlar bekliyoruz, farklı gayretler bekliyoruz ve bu adımları sizin atmanız şart" dedik. Ben de arkadaşlarım da bunun takibini yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Macaristan'ın dönem başkanlığı sürecinde AB ile ilişkilerin farkı bir seyir izleyebileceğini ifade eden Erdoğan, "Mutabakatları işimizi çok daha kolaylaştıracaktır. Türkiye'nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır. Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir." şeklinde konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan tek tek açıkladı! İşte CHP’den istedikleri ilçeler
19.12.2023Salı
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
19.12.2023Salı
Adalet Bakan Yılmaz Tunç’tan peş peşe önemli açıklamalar
19.12.2023Salı
MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
19.12.2023Salı
İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor! İlçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi 21 kişi istifa etti
19.12.2023Salı
Bunlar da Var
MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Atv Canlı Yayın 📺 19 Aralık 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program 🔍 Youtube tek parça izle 👉 ATV Canlı TV 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 19 Aralık 2023
19.12.2023Salı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirdi! Gram altında şu an alış dönemi mi, satış dönemi mi? Altın yükselecek mi, düşecek mi? 37:59
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli değerlendirme
19.12.2023Salı
Zeytinburnu’nda feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti 03:11
Yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
19.12.2023Salı
İbrahim Özkan, İmamoğlu’nun 2028 planlarını ağzından kaçırdı 00:35
İbrahim Özkan, İmamoğlu'nun 2028 planlarını ağzından kaçırdı
19.12.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA