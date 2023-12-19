Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki temaslarının ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin İsrail'i durdurmak bir yana destek verdiğini belirten Başkan Erdoğan, "ABD'den cesaret ve güç alan İsrail ise ne uluslararası hukuk tanıdı ne insan hakları. Tarih buna sessiz kalanları yargılayacak ve mahkum edecektir." dedi. Gazze için İslam ülkelerinin daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, ""Biz sizden çok daha farklı adımlar bekliyoruz, farklı gayretler bekliyoruz ve bu adımları sizin atmanız şart" dedik. Ben de arkadaşlarım da bunun takibini yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Macaristan'ın dönem başkanlığı sürecinde AB ile ilişkilerin farkı bir seyir izleyebileceğini ifade eden Erdoğan, "Mutabakatları işimizi çok daha kolaylaştıracaktır. Türkiye'nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır. Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir." şeklinde konuştu.