DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan tek tek açıkladı! İşte CHP’den istedikleri ilçeler

Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisi İyi Parti'nin masadan kalkmasının ardından terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP/DEM ile pazarlık çalışmalarını sürdürüyor. HDP/DEM'in CHP'ye İstanbul'da vereceği desteğe karşılık bazı ilçe belediyelerini istediği öne sürülürken DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan partinin kararını açıkladı. Doğan yaptığı açıklamada "Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz.Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız." ifadeleriyle CHP'ye ittifak için kapıyı açtı ve DEM'in aday çıkaracağı ilçeleri duyurdu.