Başkan Erdoğan’dan Kürt vatandaşlara çağrı: Gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetin belli bir şahıs, zümre ve kitlenin olmadığını belirten Erdoğan, "Bu Cumhuriyet Türk’ün de Kürt’ün de Cumhuriyeti'dir. Vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyeti’dir." ifadelerini kullandı. Kürtlere tarihi bir çağrı yapan Erdoğan, "Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Biz birbirimiz olmadan yaşayamayız. Gel milletin verdiği yetkiyi terör baronlarına peşkeş çekenlere o yetkinin asıl sahibinin kim olduğunu gösterelim diyorum." şeklinde konuştu. Selahaddin Eyyubi'nin torunlarının Kudüs'ü işgal eden İsrail ile yan yana gelemeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Gel Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim. Gel, terörü meşrulaştıranların, sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım." dedi.