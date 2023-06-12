Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar!
12.06.2023 17:21

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:19
Yeni Soros canavarı Alex!
Güncel 02:13
Başkentte yaşanan sağanağın...
Güncel 03:57
Başkan Erdoğan geleneği...
Güncel 02:15
Hakim karşısına çıkan Faruk...
Güncel 01:35
Erdoğan'dan Tokayev'e taziye...
Güncel 01:14
İşçi servisi otomobille...
Güncel 03:21
"Başkan Erdoğan’ı Rusya...
Güncel 01:01
Ankara'daki yağmur çilesinin...
Güncel 03:50
Başkan Erdoğan: Ayasofya...
Güncel 06:13
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na...
Güncel 05:41
Ankara’da sağanak yağış sele...
Güncel 04:24
Başakşehir İkitelli Organize...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiriyor. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Tatar ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Masaya dönüş için KKTC tanınmalı. Eşit uluslararası statünün teyidi olmazsa olmazımızdır." ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA