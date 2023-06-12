Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiriyor. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Tatar ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Masaya dönüş için KKTC tanınmalı. Eşit uluslararası statünün teyidi olmazsa olmazımızdır." ifadelerini kullandı.