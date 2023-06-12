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CHP kaynıyor! Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip olan Özgür Özel’e Ali Mahir Başarır’dan destek!

CHP kaynıyor! Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip olan Özgür Özel’e Ali Mahir Başarır’dan destek!
12.06.2023 17:02 - Son Güncelleme: 12.06.2023 17:03

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8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Değişim' çıkışıyla adaylık için kolları sıvarken Kılıçdaroğlu, koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi. CHP'de Genel Başkanlık savaşını kızıştıracak son çıkış CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özel seçimlerden başarısız olduklarını ifade etti. Özgür Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı. Öte yandan Ali Mahir Başarır, ‘’Partimizin grup başkanının sorumluluk almak istemesi gayet yerindedir. Oturup şapkamızı önümüze koymalıyız" sözleriyle destek verdi.

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