Başkan Erdoğan’dan kabine sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı "Nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir" dedi. İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası devletin, milletinin yanında olduğunu belirten Erdoğan, CHP'nin 6 Şubat'tan ders almadığını ifade etti. Özel'in İstanbul'un yolunu depremden 5 gün sonra hatırladığını söyleyen Erdoğan, "Hiç kusura bakmayın İstanbul sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değil! Bugün herkese elimizi uzatıyoruz, gelin hep beraber omuz omuza verelim, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım" dedi.