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Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar
12.05.2023 16:32 - Son Güncelleme: 12.05.2023 16:32

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Muharrem İnce'nin kaset kumpasıyla adaylıktan zorla çektirilmesine, "Meral hanımı tıpış tıpış masaya döndüren de, Muharrem İnce'yi de adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece her kurumu batıran bir maşadır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına da tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan! Ben de şimdi kalkıp desem Türkiye'deki seçimleri ABD, Almanya, İngiltere yönlendiriyor desem. Sen bunları benim kadar tanımazsın, ben bunların ruhlarını tanıdım. 20 senedir bunlarla aynı masalarda oturup konuşuyorum. Sen bunları nereden tanıdın?" şeklinde konuştu.

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